Над Азовским морем заметили необычное природное явление (видео)
Необычное природное явление называют "утренней глорией".
В Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем. Необычное явление под названием Morning Glory - "утренняя глория" опубликовано на YouTube-канале.
Метеорологи предупредили об экстремальных погодных явлениях в 2017 году
Облако имеет характерную форму рулона, зачастую оно формируется на высоте 300 метров над землей. Облако двигается со скоростью 50-60 км в час, от моря по направлению к суше. Его длина может достигать даже 1000 км, заслоняя собой весь горизонт.
"Такое явление как утренняя глория - полоса вращающегося облака-рулона (roll cloud) - известно благодаря Австралии, где в заливе Карпентария оно наблюдается весьма часто и имеет протяжённость в сотни, а порой и в тысячи километров", - говорится в описании к видео.
Ранее пассажир самолета снял необычное природное явление во время полета над Канадой.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+18°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+17°... +8°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+18°... +8°