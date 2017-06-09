Над Азовским морем заметили необычное природное явление (видео)

Необычное природное явление называют "утренней глорией".

В Херсонской области сняли на видео довольно редкий метеорологический феномен над Азовским морем. Необычное явление под названием Morning Glory - "утренняя глория" опубликовано на YouTube-канале.

Читайте также Метеорологи предупредили об экстремальных погодных явлениях в 2017 году

Облако имеет характерную форму рулона, зачастую оно формируется на высоте 300 метров над землей. Облако двигается со скоростью 50-60 км в час, от моря по направлению к суше. Его длина может достигать даже 1000 км, заслоняя собой весь горизонт.

"Такое явление как утренняя глория - полоса вращающегося облака-рулона (roll cloud) - известно благодаря Австралии, где в заливе Карпентария оно наблюдается весьма часто и имеет протяжённость в сотни, а порой и в тысячи километров", - говорится в описании к видео.

Ранее пассажир самолета снял необычное природное явление во время полета над Канадой.