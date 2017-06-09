Атмосферный фронт несет на восток Украины грозы и шквалы (карта)

18:37, 9 июня 2017
3388
0

Завтра на востоке и юге Украины ожидаются грозы и шквалы.

На востоке и юге ожидаются грозы / фото УНИАН
На востоке и юге ожидаются грозы / фото УНИАН

Завтра, 10 июня, в восточных и южных областях Украины ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, по прогнозу синоптиков, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, ночью также в Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

"Красивый атмосферный фронт пересекает восточную часть Украины. Где-то дает дожди с грозами, где - облачка", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, добавляя карту.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, 9 июня на востоке Украины объявили штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей