Атмосферный фронт несет на восток Украины грозы и шквалы (карта)
Завтра на востоке и юге Украины ожидаются грозы и шквалы.
Завтра, 10 июня, в восточных и южных областях Украины ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, по прогнозу синоптиков, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, ночью также в Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
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"Красивый атмосферный фронт пересекает восточную часть Украины. Где-то дает дожди с грозами, где - облачка", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, добавляя карту.
Как сообщала Погода УНИАН, 9 июня на востоке Украины объявили штормовое предупреждение.
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