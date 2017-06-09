Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

16:19, 9 июня 2017
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В течение 9-10 июня на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

galleryua.com
На реках Украины ожидается повышение уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, продолжение подъемов уровней воды в связи с продолжением паводковой волны над уровнями на 08:00 9 июня ожидается:

- в течение 9 июня на Тисе возле пгт Вилок на 0,8-1,1 м; на участке Прута г. Черновцы-госграница на 0,2-0,7 м.

- в течение 10 июня на Тисе возле г. Чоп на 2,0-2,5 м.

Кроме того, 9-10 июня ожидается прохождение максимальных уровней паводков:

- на р. Прут - г. Черновцы высотой 260-310 см над нулем поста;

- на Днестре - г. Залещики (Тернопольская область) высотой 370-410 см над нулем поста.

Напомним, в пятницу, 9 июня, на востоке Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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