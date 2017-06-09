В ЮАР жертвами бури и лесного пожара стали девять человек

В результате бури и лесного пожара, произошедших в разных районах Западно-Капской провинции, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Центр контроля за стихийными бедствиями ЮАР.

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Самый сильный за последние 30 лет ураган обрушился 6 и 7 июня на на законодательную столицу Кейптаун и Западно-Капскую провинцию. По официальным данным, шторм разрушил сотни домов, повалены многочисленные деревья, дороги были парализованы, в Кейптауне пять человек погибли.

Одновременно с этим в городке, расположенном в 600 км к востоку от Кейптауна, произошел серьезный лесной пожар, в результате которого по крайней мере четыре человека погибли, более десяти тысяч человек были эвакуированы, сотни домов и большие лесные массивы сгорели.

Напомним, в результате ДТП, вызванных пыльными бурями, в американском штате Иллинойс погиб один человек.