На востоке Украины объявили штормовое предупреждение

14:32, 9 июня 2017
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В пятницу, 9 июня, на востоке Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода (карта)

"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, во всех регионах потеплеет.

В частности, в Донецкой и Луганской областях в субботу воздух прогреется до +27°.

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