На востоке Украины объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 9 июня, на востоке Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, во всех регионах потеплеет.

В частности, в Донецкой и Луганской областях в субботу воздух прогреется до +27°.