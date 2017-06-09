На востоке Украины объявили штормовое предупреждение
В пятницу, 9 июня, на востоке Украины ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода (карта)
"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как сообщал Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, во всех регионах потеплеет.
В частности, в Донецкой и Луганской областях в субботу воздух прогреется до +27°.
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