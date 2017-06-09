На Закарпатье из-за удара молнии произошел пожар в жилом доме
В селе Загатье Закарпатской области из-за удара молнии произошел пожар в жилом доме.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатской области.
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"7 июня в 19:38 к иршавским спасателям поступило сообщение о том, что на улице Партизанской в селе Загатье на территории частного домовладения произошел пожар в жилом доме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарным удалось спасти жилой дом от уничтожения огнем, а также не допустить переброску пожара на хлев хозяев. В результате пожара уничтожена кровля на площади 10 кв. м, а также частично повреждена на площади 5 кв. м.
Напомним, в Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский.
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