Киевлян предупреждают о сильном ветре

11:25, 9 июня 2017
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Сегодня, 9 июня, в столице ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер / Югополис
В Киеве сегодня ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

"В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июня порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 9-11 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В частности, 9-10 июня в Киеве сохранится пожарная опасность 4 класса.

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