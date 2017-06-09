Киевлян предупреждают о сильном ветре

Сегодня, 9 июня, в столице ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июня порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 9-11 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В частности, 9-10 июня в Киеве сохранится пожарная опасность 4 класса.