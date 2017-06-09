На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,3

10:31, 9 июня 2017
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В четверг, 8 июня, на Гавайях (США) произошло землетрясение магнитудой 5,3.

На Гавайях произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Гавайях произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр подземных толчков располагался в 18 км на юго-восток от Волкейно. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки докатились до соседнего Эквадора.

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