Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

09:31, 9 июня 2017
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В течение 9-11 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 9-10 июня в Киеве сохранится пожарная опасность 4 класса. По Киевской области, кроме северных районов, 9-11 июня ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках

Также 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в пятницу, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода.

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