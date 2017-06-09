Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В течение 9-11 июня в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, 9-10 июня в Киеве сохранится пожарная опасность 4 класса. По Киевской области, кроме северных районов, 9-11 июня ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках
Также 9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, в пятницу, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода.
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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