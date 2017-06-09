В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июня в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода.

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