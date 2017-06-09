Сегодня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах сохранится прохладная погода.

В Украине местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями, днем теплее всего будет в Волынской области - до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +24°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +30°.

Прогноз на 9 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня.

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