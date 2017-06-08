Киев побил первый летний температурный рекорд

Ночь на 8 июня в столице оказалась рекордно теплой с 1881 года.

Несмелое нынешнее лето показало свой знойный характер / фото УНИАН

7 июня в Киеве впервые в этом году температура воздуха в тени достигла +30,0°С. В прошлом году это произошло на две недели позже. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Читайте также Метеорологи зафиксировали в Киеве первый "летний" день

"Благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой с 1881 года, потому что температура не опустилась ниже +19,1°С, что на 0,5°С теплее предыдущего рекорда 2011 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, на жару отреагировала вода в Днепре. По данным гидрологической станции обсерватории, 7 июня температура воды в районе Гидропарка поднялась выше +20°С. Кстати, в прошлом году это произошло на десять дней позже.

Как сообщала Погода УНИАН, 9 июня во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.