В Киеве завтра будет солнечно и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 июня, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

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