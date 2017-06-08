В Киеве завтра будет солнечно и без осадков

17:00, 8 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 июня, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках

Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:07. 

Как сообщал УНИАН, 9 июня во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

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