Завтра во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 июня во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +30°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской области – до +21°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура - до +24°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня.

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