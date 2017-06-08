Завтра во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 июня во многих регионах Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.
На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +30°.
Спасатели предупреждают о сильных дождях в Украине
На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Волынской области – до +21°.
В северных областях местами пройдут дожди, температура - до +24°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 июня
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+18°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+17°... +8°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей