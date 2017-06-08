В течение 9-11 июня в восьми областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В восьми областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"9-11 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 8 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.