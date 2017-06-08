На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках
Сегодня, 8 июня, на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)
В частности, подъемы уровней воды ожидаются на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета, на малых водотоках бассейна Тисы на 0,5-1,5 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), реках Закарпатья на 0,2-1,0 м.
Отмечается, что при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах есть угроза формирования селевых потоков.
Напомним, в Черновцах в результате сильных осадков, которые начались вечером 7 июня, подтоплены центральные улицы города, а также железнодорожный вокзал.
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