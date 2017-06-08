На западе Украины из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках

14:30, 8 июня 2017
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Сегодня, 8 июня, на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

УНИАН
Из-за дождей на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, подъемы уровней воды ожидаются на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета, на малых водотоках бассейна Тисы на 0,5-1,5 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), реках Закарпатья на 0,2-1,0 м.

Отмечается, что при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах есть угроза формирования селевых потоков.

Напомним, в Черновцах в результате сильных осадков, которые начались вечером 7 июня, подтоплены центральные улицы города, а также железнодорожный вокзал.

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