В Китае из-за сильных дождей эвакуировали более 7 тысяч человек

13:32, 8 июня 2017
546
0

Из-за проливных дождей в китайской провинции Хунань эвакуировали 7300 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ливневые дожди прошли в 33 уездах 6 городов и округов, в результате чего пострадали 298,4 тыс. местных жителей, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухами.

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

Основная часть осадков выпала в 6 уездах, расположенных в южной и центральной частях провинции Хунань. В частности, в уезде Ичжан выпало самое большое количество осадков за сутки (6-7 июня) - 49,5 мм.

В четырех крупнейших местных реках, включая реку Сянцзян, повысился уровень воды, который пока не превышает критической отметки.

В наиболее пострадавшие районы направлены рабочие группы. По прогнозам синоптиков, сильные дожди вернутся в Хунань 10 июня.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей