В Китае из-за сильных дождей эвакуировали более 7 тысяч человек

Из-за проливных дождей в китайской провинции Хунань эвакуировали 7300 человек.

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Ливневые дожди прошли в 33 уездах 6 городов и округов, в результате чего пострадали 298,4 тыс. местных жителей, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухами.

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Основная часть осадков выпала в 6 уездах, расположенных в южной и центральной частях провинции Хунань. В частности, в уезде Ичжан выпало самое большое количество осадков за сутки (6-7 июня) - 49,5 мм.

В четырех крупнейших местных реках, включая реку Сянцзян, повысился уровень воды, который пока не превышает критической отметки.

В наиболее пострадавшие районы направлены рабочие группы. По прогнозам синоптиков, сильные дожди вернутся в Хунань 10 июня.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.