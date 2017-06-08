Спасатели предупреждают о сильных дождях в Украине

Сегодня, 8 июня, в отдельных регионах Украины ожидаются сильные дожди.

В Украине сегодня ожидаются дожди / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)

"8 июня ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди; ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киеве и области днем 8 июня грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тисменица подтоплено два жилых дома, еще один поврежден.