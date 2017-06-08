В Японии произошло землетрясение
В четверг, 8 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на северо-восток от города Асахи. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки докатились до соседнего Эквадора.
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