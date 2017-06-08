В четверг, 8 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на северо-восток от города Асахи. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки докатились до соседнего Эквадора.