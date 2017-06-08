В Черновцах сильный ливень подтопил железнодорожный вокзал и центральные улицы города (видео)

10:26, 8 июня 2017
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В Черновцах в результате сильных осадков, которые начались вечером 7 июня, подтоплены центральные улицы города, а также железнодорожный вокзал.

Ливень затопил Черновцы / facebook.com Андрій Шалєєв
Ливень затопил Черновцы / facebook.com Андрій Шалєєв

Как передает корреспондент УНИАН, сильный ливень в городе начался 7 июня примерно в 19:00 и не утихал почти до полуночи. В течение первого часа осадков были подтоплены центральные улицы города. Вода стекала по улице Русской, Центральной площади, улицам Франко и Гагарина, в результате чего было заблокировано движение автомобилей.

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Кроме того, в результате ливня был подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов. Вода пролилась сквозь входные двери вокзала в зал ожиданий. У входа в здание уровень воды местами достиг более полуметра, а на железнодорожных путях - более метра.

Также в результате осадков была подтоплена часть улицы Хотинской под мостом в районе Дрожжевого завода. В результате сотрудники патрульной полиции ограничили движение транспорта на данном участке дороги.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем видеообращении к жителям города назвал последствия осадков стихийным бедствием. Он отметил, что по данным Гидрометцентра стихийным бедствием считается ситуация, когда выпадает более 30 мм осадков в течение 12 часов.

"Фактически, за 40 минут мы получили по некоторым участкам города более 33 мм осадков. Это чрезвычайная ситуация, это стихия, которая нанесла ущерб нашему городу", - сказал Каспрук, добавив, что в городе в круглосуточном аварийном режиме работают все коммунальные службы, и ситуация в городе находится под их контролем.

В то же время Каспрук добавил, что по данным Гидрометцентра, в течение 8-9 июня в Черновцах ожидается подъем уровня воды в реке Прут, и призвал всех черновчан в чрезвычайных ситуациях обращаться в городские контакт-центры.

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