В Киеве объявили штормовое предупреждение
В четверг, 8 июня, в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)
Так, днем 8 июня в Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с. В течение дня в столице будет облачно.
В КГГА напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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