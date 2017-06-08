В Киеве объявили штормовое предупреждение

09:30, 8 июня 2017
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В четверг, 8 июня, в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)

Так, днем 8 июня в Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с. В течение дня в столице будет облачно.

В КГГА напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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