В Киеве сегодня без осадков, днем до +23°

08:30, 8 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 июня, в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:06. 

Как сообщал УНИАН, 8 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает. 

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