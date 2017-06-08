В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 8 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.
На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.
На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами, днем теплее всего будет в Волынской области - до +21°.
В северных областях местами ожидаются осадки, температура до +23°. В центре Украины практически без осадков. Температура днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 28 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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