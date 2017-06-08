В Украине сегодня местами пройдут дожди и похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 8 июня в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

В Украине пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами, днем теплее всего будет в Волынской области - до +21°.

В северных областях местами ожидаются осадки, температура до +23°. В центре Украины практически без осадков. Температура днем до +32°.

Прогноз на 8 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.

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