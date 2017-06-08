Сила стихии: в ЮАР бушует мощнейший шторм (фото, видео)

03:03, 8 июня 2017
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Это самый мощный шторм за последние 30 лет, высота штормовой волны в океане достигает 12 метров.

В районе южноафриканского Кейптауна в результате сильного шторма восемь человек погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома, сообщает агентство Reuters.

В Оклахоме пронесся разрушительный торнадо (видео)

Отмечается, что это самый мощный шторм за последние 30 лет, высота штормовой волны в океане достигает 12 метров.

Ливень и мощные потоки воды смывают дома.

По словам чиновника по местному самоуправлению, четверо из восьми жертв погибли в результате пожара, когда молния ударила в здание. Еще один - когда ветром и водой свалило дом.

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