В Украину идут летние грозы, град и шквалы (карта)

В Карпатах, по прогнозам синоптиков, ожидаются очень сильные дожди.

Синоптики прогнозируют на завтра на большей части территории Украины грозы / facebook.com/ukrgmc.official

Синоптики прогнозируют на завтра, 8 июня, на большей части территории Украины грозы, местами сильные ливни.

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По сообщению Гидрометцентра, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди.

"Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 июня во многих регионах Украины похолодает.