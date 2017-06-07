В Украину идут летние грозы, град и шквалы (карта)

19:02, 7 июня 2017
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В Карпатах, по прогнозам синоптиков, ожидаются очень сильные дожди.

Синоптики прогнозируют на завтра на большей части территории Украины грозы / facebook.com/ukrgmc.official
Синоптики прогнозируют на завтра на большей части территории Украины грозы / facebook.com/ukrgmc.official

Синоптики прогнозируют на завтра, 8 июня, на большей части территории Украины грозы, местами сильные ливни.

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По сообщению Гидрометцентра, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди.

"Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 8 июня во многих регионах Украины похолодает.

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