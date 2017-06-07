Своя Венеция: улицы города на Закарпатье после ливня превратились в реки (фоторепортаж, видео)

Город на Закарпатье буквально "плавает" после ливня.

Сегодня, 7 июня, в Виноградове Закарпатской области прошел ливень. Несколько часов назад гроза наделала немало бед, передает местный сайт PMG.

Улицы города превратились в реки. В Виноградове невозможно пройти по улицам без резиновых сапог.

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Жители города возмущены тем, что каждый раз, когда выпадает сильный дождь, Виноградов превращается в закарпатскую Венецию.

В соцсетях местные жители делятся фотографиями, на которых видно, что город "плавает".

Как сообщала Погода УНИАН, в городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тисменица подтоплены два жилых дома, еще один поврежден.