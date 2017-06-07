В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 июня в столице без осадков, днем до +23°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 июня во многих регионах Украины похолодает, местами пройдут дожди с грозами.

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