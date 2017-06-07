Завтра во многих регионах Украины похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 7 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 июня во многих регионах Украины похолодает, местами пройдут дожди с грозами.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +29°.

В Киеве до конца суток ожидаются грозы и сильный ветер

На западе Украины в четверг пройдут дожди и немного похолодает. Днем теплее всего будет в Волынской области – до +21°.

В северных областях местами пройдут дожди, температура - до +23°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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