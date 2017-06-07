Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

15:45, 7 июня 2017
947
0

В среду, 7 июня, на реках западных областей Украины ожидаются подъемы уровней воды.

украинская Wikipedia
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами до +32°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

"В связи с ожидаемыми сильными дождями ночью в течение 7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков; на малых водотоках возможно кратковременное повышение уровней воды на 0,5-1,5 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 7 июня, без негативных последствий.

Напомним, в городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тисменица подтоплено два жилых дома, еще один поврежден.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей