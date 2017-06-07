Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины
В среду, 7 июня, на реках западных областей Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"В связи с ожидаемыми сильными дождями ночью в течение 7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков; на малых водотоках возможно кратковременное повышение уровней воды на 0,5-1,5 м", - говорится в сообщении.
Кроме того, 7 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 7 июня, без негативных последствий.
Напомним, в городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тисменица подтоплено два жилых дома, еще один поврежден.
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