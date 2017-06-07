Восток Китая пострадал от сильных дождей

С начала недели на центральный и восточный Китай обрушились ливневые дожди.

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В провинции Цзяньси один человек погиб от удара молнией, передает Xinhua.

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Из-за сильных дождей в трех городах пришлось эвакуировать 220 человек. Другие 243 местных жителя срочно нуждаются в продовольствии и укрытии.

В провинции Хунань эвакуировали 1400 человек. Отмечается, что риск наводнений здесь повысится, поскольку в среду ливни продолжатся.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.