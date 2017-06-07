В Киеве до конца суток ожидаются грозы и сильный ветер
В ближайший час и до конца суток 7 июня в столице ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня местами до +32°, на западе пройдут дожди с грозами (карта
Как напомнили в КГГА, в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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