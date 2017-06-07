В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

13:31, 7 июня 2017
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Сегодня, 7 июня, во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами до +32°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

"7 июня в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По Киеву и области сегодня сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность, местами - чрезвычайная (5 класса).

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в среду, 7 июня, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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