На севере Индии 10 человек погибли из-за сильной жары

Не менее 10 человек за сутки стали жертвами сильной жары в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Иллюстрация / Reuters

Четыре человека умерли в регионе Бунделкханд, а в округе Бахрайч жара унесла жизни шестерых детей, передает Xinhua со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Читайте также Из-за жары в Индии погибли почти 170 человек - СМИ

"Еще несколько человек, большинство из которых - младенцы, были доставлены в больницы с тепловым ударом. Состояние части из них оценивается как критическое", - сообщил чиновник.

Напомним, с 29 мая в Японии из-за жаркой погоды госпитализированы 1086 человек.