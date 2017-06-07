На севере Индии 10 человек погибли из-за сильной жары

12:31, 7 июня 2017
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Не менее 10 человек за сутки стали жертвами сильной жары в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Четыре человека умерли в регионе Бунделкханд, а в округе Бахрайч жара унесла жизни шестерых детей, передает Xinhua со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

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"Еще несколько человек, большинство из которых - младенцы, были доставлены в больницы с тепловым ударом. Состояние части из них оценивается как критическое", - сообщил чиновник.

Напомним, с 29 мая в Японии из-за жаркой погоды госпитализированы 1086 человек.

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