Спасатели предупреждают о грозах и граде на западе Украины
В среду, 7 июня, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В девяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В частности, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой (днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой) областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Карпатском регионе местами пройдут сильные ливни.
Напомним, в среду, 7 июня, в Украине местами воздух прогреется до +32°.
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