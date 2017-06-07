В Бориславе Львовской области после дождей река подтопила жилые помещения и хозяйства

В городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тысменица подтоплены два жилых дома, еще один поврежден.

На Львовщине река подтопила жилые помещения и хозяйства / УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, речными водами на ул. Трускавецкой подтоплены частный жилой дом и придомовая территория.

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Также подтоплены две квартиры на первом этаже двухэтажного семиквартирного жилого дома на ул. Грушевского (в подтопленных квартирах проживает 10 человек) и придомовая территория.

Кроме того, в результате падения дерева в реку произошла смена русла, что привело к разрушению берега, на котором стоит деревянный жилой дом. К счастью, никто не пострадал, так как в этом доме на тот момент никого не было.

Напомним, 7 июня в западных областях ожидаются ливни и сильный ветер.