В Бориславе Львовской области после дождей река подтопила жилые помещения и хозяйства
В городе Борислав Львовской области 6 июня после прохождения грозовых дождей и подъема уровня воды в горной реке Тысменица подтоплены два жилых дома, еще один поврежден.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, речными водами на ул. Трускавецкой подтоплены частный жилой дом и придомовая территория.
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Также подтоплены две квартиры на первом этаже двухэтажного семиквартирного жилого дома на ул. Грушевского (в подтопленных квартирах проживает 10 человек) и придомовая территория.
Кроме того, в результате падения дерева в реку произошла смена русла, что привело к разрушению берега, на котором стоит деревянный жилой дом. К счастью, никто не пострадал, так как в этом доме на тот момент никого не было.
Напомним, 7 июня в западных областях ожидаются ливни и сильный ветер.
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