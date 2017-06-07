В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

08:30, 7 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в столице без осадков, днем до +29°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:05. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 июня на западе Украины пройдут дожди с грозами, местами воздух прогреется до +32°.

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