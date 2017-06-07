В Украине сегодня местами до +32°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 июня, на западе Украины пройдут дожди с грозами, местами воздух прогреется до +32°.

В Украине сегодня будет жарко / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

Читайте также Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +32°.

Прогноз на 7 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.