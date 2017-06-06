В сети появилось захватывающее видео извержения вулкана Сакурадзима в Японии

Столб пепла поднимается в небо на три километра.

Извержение вулкана Сакураджима / Скриншот

Около восьми утра 6 июня в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима. Об этом со ссылкой на токийское метеорологическое агентство сообщает IFLScience.

Читайте также В Киеве завтра днем до +29°, без осадковИзвергающийся из кратера Сева столп пепла достиг трех километров в высоту. Это вторая активизация вулкана за последние несколько недель. О пострадавших пока не сообщается.

Видеозапись масштабного извержения появилась в YouTube на канале Earth Uncut TV.