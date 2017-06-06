В Киеве завтра днем до +29°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 июня, в столице без осадков, днем до +29°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди.

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