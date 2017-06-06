Завтра в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут сильные дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине ожидается жаркая погода, на западе пройдут дожди.

В Украине завтра ожидается жаркая погода / 7-themes.com

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +32°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +27°.

В северных областях переменная облачность, температура - до +29°. В центре Украины без осадков, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.

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