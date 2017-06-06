В западных областях Украины 7 июня ожидаются ливни и шквалы – ГСЧС

15:44, 6 июня 2017
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Завтра, 7 июня, в западных областях ожидаются ливни и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"7 июня в западных (днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой) областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 6-7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды.

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