В западных областях Украины 7 июня ожидаются ливни и шквалы – ГСЧС

Завтра, 7 июня, в западных областях ожидаются ливни и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"7 июня в западных (днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой) областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 6-7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды.