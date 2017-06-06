Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

14:31, 6 июня 2017
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В течение 6-7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды.

galleryua.com
На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В связи с ожидаемыми сильными дождями в ночь с 6 на 7 июня и в течение 7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м", - говорится в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков; на малых водотоках возможно кратковременное повышение уровней воды на 0,5-1,5 м.

Напомним, сегодня, 6 июня, в девяти областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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