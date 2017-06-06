Из-за наводнения в Уругвае почти 3500 человек покинули свои дома
Более 3,4 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая.
Об этом сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям страны.
В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек
"Из этого общего числа 1113 были эвакуированы, 2306 уехали самостоятельно", - цитирует ТАСС заявление управления.
Отмечается, что в департаменте Сальто свои дома были вынуждены покинуть 1957 человек.
От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас. По информации местных властей, пострадавшим предоставлена необходимая помощь.
На севере Уругвая ливни начались в конце мая. По прогнозам метеорологов, на этой неделе в регионе могут выпасть новые осадки.
Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.
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