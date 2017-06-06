На Тайване из-за сильных дождей погибли два человека

12:30, 6 июня 2017
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Сильные дожди нанесли значительный ущерб Тайваню, два человека погибли. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ущерб, нанесенный осадками сельскохозяйственным посевам и инфраструктуре, оценивается в 57,52 млн новых тайваньских долларов, передает Xinhua.

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек

В результате стихии на острове погибли двое и пострадали пятеро человек, еще двое пропали без вести.

По статистике ведомства по делам образования, от стихии пострадали 149 школ.

Кроме того, сообщается об обвалах участков автодорог и обрушении жилых построек.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.

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