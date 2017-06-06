На Тайване из-за сильных дождей погибли два человека
Сильные дожди нанесли значительный ущерб Тайваню, два человека погибли.
Ущерб, нанесенный осадками сельскохозяйственным посевам и инфраструктуре, оценивается в 57,52 млн новых тайваньских долларов, передает Xinhua.
В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 177 человек
В результате стихии на острове погибли двое и пострадали пятеро человек, еще двое пропали без вести.
По статистике ведомства по делам образования, от стихии пострадали 149 школ.
Кроме того, сообщается об обвалах участков автодорог и обрушении жилых построек.
Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.
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