На Тайване из-за сильных дождей погибли два человека

Сильные дожди нанесли значительный ущерб Тайваню, два человека погибли.

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Ущерб, нанесенный осадками сельскохозяйственным посевам и инфраструктуре, оценивается в 57,52 млн новых тайваньских долларов, передает Xinhua.

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В результате стихии на острове погибли двое и пострадали пятеро человек, еще двое пропали без вести.

По статистике ведомства по делам образования, от стихии пострадали 149 школ.

Кроме того, сообщается об обвалах участков автодорог и обрушении жилых построек.

Напомним, не менее семи человек погибли, шесть пропали без вести в результате наводнений на северо-востоке Бразилии.