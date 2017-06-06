В Японии за неделю из-за жары госпитализировали более тысячи человек
С 29 мая в Японии из-за жаркой погоды госпитализированы 1086 человек.
По данным службы пожарной охраны Японии, это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней.
В Японии из-за жары за неделю госпитализировали почти 750 человек
Среди тех, кто был госпитализирован из-за жары, превысившей 30 градусов почти во всех регионах страны, 17 пострадавшим потребуется продолжительное лечение в течение трех недель и более, передает "РИА Новости".
Отмечается, что около 50% всех пострадавших пожилые люди старше 65 лет.
Напомним, в индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.
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