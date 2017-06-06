В девяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

10:32, 6 июня 2017
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Сегодня, 6 июня, в девяти областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС
Во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 6 июня на западе Украины пройдут дожди с грозами, местами воздух прогреется до +31°.

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