В Перу произошло мощное землетрясение

09:30, 6 июня 2017
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В Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщил институт геофизики страны, передает "РИА Новости".

В Мексике произошло землетрясение

Отмечается, что эпицентр располагался в регионе Пиура недалеко от границы с Эквадором на глубине 18 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

В то же время президент Эквадора Ленин Морено в Twitter сообщил, что подземные толчки ощущались и в соседней стране.

Напомним, в пятницу, 2 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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