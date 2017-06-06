В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу 5 июня произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Об этом сообщил институт геофизики страны, передает "РИА Новости".
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Отмечается, что эпицентр располагался в регионе Пиура недалеко от границы с Эквадором на глубине 18 км.
Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
В то же время президент Эквадора Ленин Морено в Twitter сообщил, что подземные толчки ощущались и в соседней стране.
Sismo de 6.2 con epicentro en Perú, cerca de la frontera con Ecuador, se sintió en provincias del sur. Al momento no se registran novedades.— Lenín Moreno (@Lenin) June 5, 2017
Напомним, в пятницу, 2 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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