В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°

08:30, 6 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 июня, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:04. 

Как сообщал УНИАН, 6 июня на западе Украины пройдут дожди с грозами, местами воздух прогреется до +31°.

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