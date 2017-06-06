В Украину сегодня придет настоящая жара, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:05, 6 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 июня на западе Украины пройдут дожди с грозами, местами воздух прогреется до +31°.

На западе Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН
На западе Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +30°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди с грозами, днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +26°.

В северных областях практически без осадков, температура до +26°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +31°.

Прогноз на 6 июня / УНИАН
Прогноз на 6 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня — будет много грибов.

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