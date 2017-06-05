В Украину идет настоящая летняя жара - синоптик

Во вторник в большинстве областей столбик термометра поднимется выше +25.

В Украине начинается жаркая погода / фото: УНИАН

Во вторник и среду в Украине существенно потеплеет. Об этом в своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Завтра, 6 июня, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +25+30 градусов. Немного свежее, то есть, без +30-ти, - на севере: Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумская область.

Локальные кратковременные грозовые дожди пройдут 6 июня в западных, северных областях и в Винницкой области. Остальная часть Украины - в солнце и сухом воздухе.

Синоптик напомнила, что сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды провоцирует пожары.

В Киеве 6 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха около +25 градусов. В среду может быть выше +30.

Однако, по словам Диденко, 8 июня, в среду - существенное снижение температуры воздуха примерно до +20 градусов.

Как сообщал УНИАН, сегодня во многих регионах прогнозируют дожди с грозами, возможен град.