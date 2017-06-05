В Украину идет настоящая летняя жара - синоптик
Во вторник в большинстве областей столбик термометра поднимется выше +25.
Во вторник и среду в Украине существенно потеплеет. Об этом в своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Завтра, 6 июня, в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +25+30 градусов. Немного свежее, то есть, без +30-ти, - на севере: Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумская область.
Локальные кратковременные грозовые дожди пройдут 6 июня в западных, северных областях и в Винницкой области. Остальная часть Украины - в солнце и сухом воздухе.
Синоптик напомнила, что сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды провоцирует пожары.
В Киеве 6 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха около +25 градусов. В среду может быть выше +30.
Однако, по словам Диденко, 8 июня, в среду - существенное снижение температуры воздуха примерно до +20 градусов.
Как сообщал УНИАН, сегодня во многих регионах прогнозируют дожди с грозами, возможен град.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°